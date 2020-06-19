Maske takmayan vatandaşlar ile polis arasında ilginç diyaloglar

TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da maske denetimi yapan polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İl genelinde işlek caddelerde sabit ve ring halinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Çorlu ilçesinde de ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Bazı vatandaşların ekipleri gördüğünde yollarını değiştirdiği, bazılarının ise hemen maskelerini taktığı gözlendi.

Maske takmayan bir kişi karşısında polisi görünce, "Biraz önce kulağım acıdı diye çıkardım", diğeri, "Arabada unuttum hemen alıyorum", bir başkası da "Bir anda nefesim kesildi, çıkardım" gibi ifadeler kullandı.

Tekirdağ Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 22 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.







