Maske takmak bizleri koruyor mu?

Koronavirüs salgını öncesinde ülkemizde pek kullanılmayan ancak uzak doğu ülkelerinde oldukça sık kullanılan maskeler gerçekten faydalı mı? Ya da maskenin faydalı olabilmesi için nasıl takılmalı? Bu haberimizde maske kullanımını ve nasıl takılması gerektiği üzerinde duracağız.

Ülkemizde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumlarca üzerinde durulan üç ana başlık bulunuyor. Maske takmak, sosyal mesafeyi koruma ve kişisel hijyen.

Koronavirüs solunum yolları ile ilgili bir hastalık olduğu için en kolay ve hızlı bulaşma yöntemi insanlar arasında öksürük, hapşırık veya nefes verirken dışarı çıkan damlacıklarla oluyor. Her ne kadar öksürme veya hapşırma sırasında ağız kapatılsa da damlacıkların çıkışı engellenemiyor. Bu durumda maskenin önemi ortaya çıkıyor.

Maske kullanımı ile insanın ağız ve burnundan çıkan damlacıklar büyük oranda tutulabilmektedir. Ayrıca solunum sırasında da dışarıdan gelebilecek virüs veya bakterilerinde solunum yollarına girmesi engellenmektedir.

Maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve kişisel hijyen kurallarına uyulması durumunda kişi büyük oranda salgından korunacaktır. Ancak maskenin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Maske takılırken ağız be burun tam olarak kapatılmalıdır. Sadece ağız kapatılırsa belki kişinin kendisinde olan herhangi bir bulaşıcı hastalığın dışarı yayılması önelenebilir ancak dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı önlem olmayacaktır.

Maske kullanılırken yapılan en büyük hatalardan biride maske ile oynamaktır. Kişi belkide maskenin verdiği rahatsızlıkdan dolayı elleriyle oynaması, maskenin tutmuş olduğu virüs veya bakterilerin ellerine bulaşmasına neden olacakıtır. Sonrasında kişinin elleriyle başka bir yere dokunması veya kendi ağız, burun, göz gibi organlarına dokunması durumunda maskedeki tutlan virüslerin bulaşmasına neden olacaktır.

Maske, doğru kullanılır, Sağlık Bakanlığı'nın uyardığı gibi sosyal mesafe ve kişisel hijyene dikkat edilirse oldukça faydalıdır. Aksi halde fayda sağlamak isterken kişi kendine veya çevresine fazlasıyla zarar verebilir.