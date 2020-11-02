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Gündem Maske takmadı! Ceza kesilince polise yumruk attı
Gündem

Maske takmadı! Ceza kesilince polise yumruk attı

Osmaniye'de maske takmadığından dolayı ceza kesilen bir kişi polise saldırdı. Polise yumruk atan adam ve karısı ortalığı birbirine katarken, karı koca gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:40:00 -
Maske takmadı! Ceza kesilince polise yumruk attı

Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı.

O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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