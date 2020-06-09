Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? sorusu merak ediliyor. Kontrollü sosyal hayata kademeli geçişin ardından maske takma zorunluluğu olan illerde kısıtlama devam ediyor. Uzmanlar sosyal mesafe kuralına dikkat çekerken maskesiz sokağa çıkmama konusunda da sürekli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'nin hangi illerinde maske takmak yasak?
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?
Corona virüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Birçok işletmenin yeniden açılmasıyla birlikte corona virüsünün yeniden yayılmaması için birçok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
İşte maskenin zorunlu olduğu iller...
Corona virüs salgınında Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.