Türkiye’de vatandaşların ihtiyaç duyduğu cerrahi maskeler ücretsiz olarak dağıtılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışındaki vatandaşların ücretsiz maske temini konusunda iki seçeneği bulunuyor. İşte, detaylar.

Maske kodu gelmedi nasıl maske alınır? | E devlet maske sorgula

Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için vatandaşların kendi isimlerine kayıtlı telefon numaralarına SMS gönderiliyor. SMS’te yer alan kod ile en yakınınızdaki eczaneden ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz. Kod, Sağlık Bakanlığı tarafından belli bir sıraya göre gönderiliyor. Ayrıca vatandaşlar e devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusunda bulunabilir. Başvurunun ardından birkaç gün sonra vatandaşların adresine PTT aracılığıyla 5 adet maske gönderiliyor.

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Cerrahi maskenin özellikleri nelerdir?

5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan üretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur.

Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.