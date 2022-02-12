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Medya Rezalet sona erdi! Maske Kimsin Sen final yaptı
Medya

Rezalet sona erdi! Maske Kimsin Sen final yaptı

Fox TV ekranında "Satanist" ve "Paganist" ritüellerinin yer aldığı Maske Kimsin Sen, "final" yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 23:57:00 - 2022-02-13 00:12:00
Rezalet sona erdi! Maske Kimsin Sen final yaptı

 Yeniakit.com.tr 

Yabancı sermaye Fox TV'nin yurt dışından devşirme yarışma programı Maske Kimsin Sen final yaptı.

Yayınlanan bölümlerinde "Pagan" ve "Satanist" figürlerinin yer alması sebebi ile tepki çeken FOX TV'nin devşirme yarışma programı Maske Kimsin Sen'de geçtiğimiz hafta gece boyunca "Sezen Aksu" şarkısı çalınarak, Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hadsiz hakaret desteklenmişti.

FOX TV'nin bu eylemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgeden hemen sonra gerçekleştirmesi, "meydan okuma" olarak yorumlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve manevi değerlerimiz için tehdit unsuru haline gelen "Maske Kimsin Sen" ve benzeri programlar için tedbirler alınacağını Resmi Gaze'de yayımlanan genelge ile duyurmuştu.

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