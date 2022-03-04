'Maske' kararının ardından vakalarda sert düşüş! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 180 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 63 bin 311 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 943 bin 346 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

3 Mart koronavirüs tablosu

3 Mart tablosuna göre, 49.424 yeni vaka tespit edildi ve 188 kişi hayatını kaybetti.

2 Mart koronavirüs tablosu

2 Mart koronavirüs tablosuna göre, 407 bin 536 testte 56 bin 780 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti.

1 Mart koronavirüs tablosu

1 Mart koronavirüs tablosuna göre 59.885 yeni vaka tespit edildi ve 203 kişi hayatını kaybetti.

28 Şubat koronavirüs tablosu

28 Şubat koronavirüs tablosuna göre, 64.275 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 213 kişi hayatını kaybetti.