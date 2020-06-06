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Ekonomi

Maserati Ghibli Hybrid ekimde Türkiye’de

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:42:50 -
Maserati Ghibli Hybrid ekimde Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 bin adetten fazla ürettiği Maserati Ghibli’nin hibrit versiyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Maserati'den yapılan açıklamada, Maserati Ghibli modelinin hibrit versiyonunun piyasaya sunulacağı kaydedildi.

Maserati’nin modernizasyon yatırımının meyvelerinden olan çevreci Ghibli'nin, aynı zamanda markanın ürettiği ilk hibrit motorlu otomobil olacağı da belirtildi.

Ghibli Hybrid, Maserati’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla Ekim ayında satışa sunulmasının planlandığı ifade edildi.


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