'Masaya yumruğunu vuran TFF'de güçlü olacaksa biz olmayacağız'

Ali Koç, Fikret Orman'ın, "Vodafone Park'ta 700'ün üzerinde kombine sahibi bayan var" şeklindeki ifadelerine "Başkan bayan demiyoruz artık kadın diyoruz, kızıyorlar" uyarısında bulundu.

Koç "Zararı borçla finanse ederek bugüne geldik" derken, Orman, "Borç yükünü küçülterek üzerimizden atmak istiyoruz" diye konuştu.

Kulübün harcamalarının yüzde 80'nin dövizle yapıldığına dikkat çeken Koç, ''Maliyetlere baktığımızda durum sürdürülebilir değil. 2017-2018 sezonunda 4 büyük kulüp 900 milyon TL faiz ödüyoruz. Günü kurtarmak için şampiyon olmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan kolay kurtulmamız mümkün değil. Devletin de içinde olduğu yeni bir yapı gerekli. Baştan aşağı yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. Devletin, finans kurumlarının kesinlikle işin içinde olması lazım. Aldığımız yabancı oyuncular yaşlı. En yaşlı liglerdeniz. Vehbi Koç bize alırken kazanacaksınız diyordu, bu alırken de satarken de kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

Ali Koç'un çarpıcı açıklamaları şöyle:

Federasyonundan, kulüplerinden, medyasına kadar baştan aşağı yeniden yapılandırma yapmak gerek. Türkiye’de kulüp sahipleri yok. Hiç bir zaman da büyük kulüpler olmayacak. Mart’tan sonrasını göremiyoruz. Bir diğer yöntem de kişisel fonlama. Elimizdeki araçlara baktıkça bizlerin bu işlerin içinden çıkmamız mümkün değil.

GEREKİRSE 5 YIL AVRUPA'YA GİTMEMELİYİZ

Gerekirse ülke olarak 5 sene Avrupa’ya gitmemeliyiz. Gerekirse FFP’yi kendi içimizde uygulamalıyız. Buradan çıkmamız son derece radikal yöntemlerle olabilir. Devlet kesinlikle bu işin içinde olmalı. Aldığımız yabancılar yaşlı, Beşiktaş son dönemde satış becerisi gösterdi.

ALT YAPIDAN OYUNCU ÇIKARAMIYORUZ

En çok genç nüfusa sahipken alt yapıdan hiç oyuncu çıkartamıyoruz. Şu an 2 teknik direktöre para ödüyoruz. Medyada 4 çıkıyor. Avrupa’ya gitmemek belki çözüm değil. Bu alanlarda başarılı olmamız için finansal yapımızı tamamen değiştirmemiz gerek. 30 yaş yabancı oyuncu gelmeyecek gibi gibi gibi... Çok örnek çıkartabiliriz. Biz Fikret Bey’le birlikte yöneticiliği yüzümüze gözümüze bulaştırsak ve sonraki yönetimde bıraksak hiç bir sorumluluğumuz yok.

TFF'DEN BİR KİŞİYİ BİLE ARAMADIK

Derbi maçından beri TFF’den bir kişiyi aramadık. Derbiden sonra konuşmadık. Ta ki Alanya maçına kadar konuşmadık. Bizim tutumumuza katılırsınız katılmazsınız. Hatası çok olan konuşur. Bu kez taraftar baskı kuruyor. Neden yanıt vermedin diye. Jailson’a PFDK kararından sonra ceza vereceğiz. Savunmamız bittiği zaman nasıl ceza verdiğimizi de görürsünüz. Derbiden sonra her gün konuşsaydık eski düzene ayak uydurmuş olurduk. Seçim kampanyam boyunca TFF’de haklarımızı nasıl koruyacaksın, masaya yumruğu vuracak mısınız? Masaya kim çok vuruyorsa başarılı olacaksa biz başarılı olamayacağız.