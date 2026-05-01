Siyonistlere dost Müslümanlara düşman! BAE'den vatandaşlarına seyahat yasağı: Üç Müslüman ülke hedefte

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut gelişmeler ve güvenlik riskleri öne sürülerek, vatandaşların bu üç ülkeye seyahat etmelerinin tamamen yasaklandığı bildirildi. Yasak kararının yanı sıra:

Seyahat yasağı ve tahliye çağrısı

Hali hazırda bu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına ivedilikle geri dönme çağrısı yapıldı.

çağrısı yapıldı. Vatandaşların ilgili makamlarla iletişime geçerek tahliye süreçlerini başlatmaları istendi.

Bakanlık, bu adımın "vatandaş güvenliği" için atıldığını savundu.

Bölgesel dengeler ve tepki çeken tercihler

BAE'nin aldığı bu karar, sadece bir güvenlik önlemi olmanın ötesinde, ülkenin dış politika tercihlerine dair ciddi eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle son yıllarda İsrail ile imzalanan "İbrahim Anlaşmaları" sonrası gelişen ileri düzey askeri ve siyasi işbirliği, BAE'nin bölgedeki geleneksel duruşundan koptuğu yorumlarına neden oluyor.

Kritik Eleştiriler:

Müslüman Ülkelerle Mesafe: BAE yönetiminin, İsrail ile "stratejik ortaklık" seviyesinde ilişkiler kurarken; İran, Lübnan ve Irak gibi bölgenin önemli Müslüman ülkelerini "yasaklı ve tehlikeli" listesine alması dikkat çekici bir tezat oluşturuyor. Güvenlik mi, Siyasi Saf Tutma mı?: Bölgedeki tansiyonun yükseldiği her dönemde komşularla diyalog yerine "kapıları kapatma" yoluna gidilmesi, BAE'nin bölge barışından ziyade belirli bir cephenin savunuculuğunu üstlendiği izlenimini pekiştiriyor. Filistin Davasına Etkisi: İsrail ile kurulan sıkı bağların gölgesinde alınan bu kararlar, Abu Dabi'nin İslam dünyasındaki ortak hassasiyetlerden uzaklaştığı ve bölgesel istikrardan ziyade kendi siyasi ajandasına odaklandığı şeklinde yorumlanıyor.

BAE’nin bölge ülkelerini "tehdit odağı" olarak tanımlayan bu hamlesi, Ortadoğu'daki kutuplaşmayı daha da derinleştireceğe benziyor.