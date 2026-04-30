Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuyor" algısını yerle bir eden mahkeme, AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur dahil olmak üzere üst düzey isimlere ağır hapis cezaları verdi. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların beraat talepleri reddedilerek suç sabit görüldü.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Ulaş Biçer, Semih Aksakal, Yekta Niyazi Yıldırım, O.U, M.S, D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Ö.B. ile E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sungur, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

 

Sanık O.U. da belediyede görevli olmadığı halde "irtikap" suçuna nasıl dahil olduğunu anlamadığını belirterek, beraatını istedi.

Yekta Niyazi Yıldırım ise tanık veya müşteki olmadığını, kendisinin de bu duruşmada sanık olduğunu ifade ederek, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

 

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım, imar müdürü Aksakal ve iş insanı Biçer'e "irtikap" suçundan 6'şar yıl 8'er ay, eski belediye çalışanı Yıldırım'a ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca Sungur, Celal Yıldırım, Aksakal ve Yekta Niyazi Yıldırım'ın Türk Ceza Kanununun (TCK) 53/5 maddesi, Biçer'in ise TCK'nin 53/1 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar veren heyet, diğer 6 sanığın beraatına hükmetti.

 

- Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.

Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celselerde tahliye edilmişti.

