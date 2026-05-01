Gündem Siyonistler hıyarımız var diyor, SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor.
Siyonistler hıyarımız var diyor, SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor.

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyonistler hıyarımız var diyor, SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor.

İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan müdahaleleri, yazar Ali Karahasanoğlu’nun gündemindeydi. Karahasanoğlu, İsrail zulmü ve küresel sessizlik üzerine odaklanılması gerekirken, iç siyaretteki bazı yapıların sunduğu raporları sert bir dille eleştirdi.

Karahasanoğlu, Türkiye’ye yakın açık denizlerde İsrail ve Yunan ordusunun yardım gemilerine müdahale etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu durumu "savaş suçu" olarak nitelendirdiğini hatırlatan yazar, dünyanın bu haydutluğa karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Karahasanoğlu, Türkiye’nin hak sahibi olduğu sularda yaşanan bu "külhanbeyliğinin" konuşulması gerektiğini ifade etti.

İç Siyaset ve "Sefalet Endeksi" Tepkisi

Yazar, dışarıdaki zulme odaklanmak yerine iç siyasetteki dağınıklıkla vakit kaybedildiğini belirtti. Özellikle SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından gündeme getirilen "Sefalet Endeksi" konusuna değinen Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon rakamları ile işsizlik oranları bocalanıyormuş, sonuçta da 'Sefalet Endeksi' diye bir rapor ortaya çıkarılıyormuş. Siyonistler hıyarımız var diyorlar, bizim SP Genel Başkanı da koşarak tuz götürüyor."

Türkiye'nin hukuk ve özgürlükler konusunda İsrail’den daha kötü gösterilmeye çalışılmasını bir "algı operasyonu" olarak nitelendiren yazar, 100 bin sivilin katledildiği İsrail’e sessiz kalanların hazırladığı endekslerin samimiyetini sorguladı.

Turizm Rekorları ve Çelişkiler

Ekonomik tablonun sadece bu endekslerle okunmaması gerektiğini savunan Karahasanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaştığı verilere dikkat çekti. 2026 yılının ilk çeyreğinde turist sayısında, turizm gelirinde ve kişi başı elde edilen gelirde Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

  • Turizmde Artış: 2025 rakamlarının üzerine çıkan bir başarı söz konusu.
  • Basın Özgürlüğü Maskesi: 300 gazetecinin öldürüldüğü İsrail’de basın özgürlüğü varken, Türkiye’nin endekslerde aşağı çekilmesi art niyetli.
  • Siyasi İttifaklar: Dini değerlere mesafeli duran yapılarla iş tutanların, dış kaynaklı raporlarla Türkiye’yi mahkum etmeye çalışması kabul edilemez.

Ali Karahasanoğlu, yazısında son olarak, yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz kalanların "Sefalet Endeksi" gibi kavramlarla eski yol arkadaşlarına saldırmasını bir tutarsızlık olarak niteledi.

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak
İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

Dünya

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

İsrail'den yardım filosuna alçak saldırı! Küresel Sumud Filosu geri adım atmıyor!
İsrail'den yardım filosuna alçak saldırı! Küresel Sumud Filosu geri adım atmıyor!

Gündem

İsrail'den yardım filosuna alçak saldırı! Küresel Sumud Filosu geri adım atmıyor!

Sumud Filosu'na İsrail saldırısına tepkisiz kaldı Siyonistsever yine Yunanlığını yaptı
Sumud Filosu'na İsrail saldırısına tepkisiz kaldı Siyonistsever yine Yunanlığını yaptı

Gündem

Sumud Filosu'na İsrail saldırısına tepkisiz kaldı Siyonistsever yine Yunanlığını yaptı

