Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından limanda yangın çıktı. Yetkililer, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki önemli liman kentlerinden Tuapse, bir kez daha insansız hava aracı saldırısıyla sarsıldı. Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kente yönelik düzenlenen saldırının ardından liman sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yangının liman bölgesinde etkili olduğu, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Tuapse kentine yönelik İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu şehirdeki limanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı ve can kaybı yok. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarında 128 kişi ve 41 araç yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusu, hafta başında Tuapse'ye yönelik İHA saldırısı düzenlemiş, saldırıda limanda bulunan petrol rafinerisinde yangın çıkmış ve üç gün sürmüştü.

Daha önce de düzenlenen İHA saldırıları sonucu limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

Rafineri, 2024'ten bu yana zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

