Masalar kaldırıldı ama... AVM'de şok görüntü!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılmasını içeren genelge yayımladı. Genelge üzerine restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.

Fakat İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı bir alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yemek yediği görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

AVM'de masa ve sandalyelerin yokluğunu yere oturarak kapatan vatandaşların görüntüleri büyük tepki çekti.