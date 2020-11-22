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Gündem Masalar kaldırıldı ama... AVM'de şok görüntü!
Gündem

Masalar kaldırıldı ama... AVM'de şok görüntü!

Koronavirüs önlemleri kapsamında, AVM'deki masa ve sandalyeler kaldırıldı. Fakat İzmir'deki bir AVM'de restoranlardan yiyecek alanların yere oturararak yemek yemeleri büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:59:00 -
Masalar kaldırıldı ama... AVM'de şok görüntü!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde; İçişleri Bakanlığı lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılmasını içeren genelge yayımladı. Genelge üzerine restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.

Fakat İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı bir alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yemek yediği görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

AVM'de masa ve sandalyelerin yokluğunu yere oturarak kapatan vatandaşların görüntüleri büyük tepki çekti.

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