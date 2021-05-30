MASAK başkanı kim? MASAK’ın başında kim var? MASAK başkanı nerelidir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir. 2020/467 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hayrettin Kurt atananmıştı.

MASAK başkanı Hayrettin Kurt kimdir?

Hayrettin Kurt, 1979 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Dr. Hayrettin Kurt kimdir? Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Kurt, Mülga Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik Uzmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış ilişkiler ve AB Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

2018/11964 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2018/108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olarak atandı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı olarak da meslekî çalışmalarını sürdürmektedir.

2020/467 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına atanan Kurt, halen bu görevini sürdürmektedir. Kurt, 1 Mayıs 2019 tarihinde TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olup, 30 Mart 2021 tarihindeki TCMB Olağan Genel Kurulu’nda da yeniden aynı göreve seçilmiştir. Kamu hukuku alanında doktora yapmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.