0553 313 94 23

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltında

Mersin'de bir masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 2'si Suriyeli 3 şüpheli ve iş yerinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltında

Mersin'de bir masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 şüpheli ile iş yerinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptıkları takip sonucu, masaj salonundan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D'nin masaj salonunda fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yeri sahibi T.U, kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y, G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı. 

Masöz olarak çalışanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, K.U. ve F.S, savcılık aşamasında serbest kaldı.

Aynı suçtan 8 kaydı olduğu belirlenen T.U. da sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
  1. Mersin
  2. fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köln'de Erdoğan'ın katılımıyla cami açılıyor
    1. Köln'de Erdoğan'ın katılımıyla cami..
    2. Manchester United eriyor!
    3. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya 2..
    4. Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!
    5. Kanada Çii'nin fahri vatandaşlığını..
    6. Erdoğan Köln Merkez Camii'ni açıyor!
    7. Kırşehir'de bisiklet etkinliği!..
    8. Bakanlıktan kritik 'McKinsey' açıklaması
    9. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    10. Edirneliler fırtınaya karşı anonslar..
    11. Yerin 150 metre altında oyun oynadılar
    12. Berat Albayrak'tan kritik 'McKinsey'..
    13. Burdur'a taksiyle gelen 12 Afgan kaçak..
    14. Açıklandı! Vincent Aboubakar..
    15. Lieberman’dan Trump'a skandal cevap:..
    16. Karabük'te zincirleme kaza: 7 kişi..
    17. Amasya'da kayalıklardan düşen çoban..
    18. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    19. Masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2'si..
    20. İzmir esnafı fırtınaya hazırlanıyor
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir