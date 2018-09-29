Masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltında

Mersin'de bir masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 şüpheli ile iş yerinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin yaptıkları takip sonucu, masaj salonundan çıkan Suriye uyruklu O.A. ve K.D'nin masaj salonunda fuhuş yaptıklarını belirtmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yeri sahibi T.U, kardeşi K.U. ve F.S. ile masöz olarak çalışan S.Y, G.Y.S. ve M.K. gözaltına alındı.

Masöz olarak çalışanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, K.U. ve F.S, savcılık aşamasında serbest kaldı.

Aynı suçtan 8 kaydı olduğu belirlenen T.U. da sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.