  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası "Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Yerel Masaj salonlarına fuhuş operasyonu!
Yerel

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu!

SPA ve masaj salonlarını fuhuş yuvasına çeviren şebeke Adana polisinden kaçamadı. Mağdur edilen 12 kadının kurtarıldığı baskınlar sonucunda, adliyeye sevk edilen 15 kişilik grubun neredeyse tamamı (14 kişi) tutuklandı.

SPA ve masaj salonlarını fuhuş yuvasına çeviren şebeke Adana polisinden kaçamadı. Mağdur edilen 12 kadının kurtarıldığı baskınlar sonucunda, adliyeye sevk edilen 15 kişilik grubun neredeyse tamamı (14 kişi) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte işlettikleri masaj salonu ve spa merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4’ü kadın 15 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Adana ve Antalya’da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Öte yandan fuhşa zorlandığı öne sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen paraların bulunduğu 23 banka hesabı ile lüks cipe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Gündem

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor
Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor

Gündem

Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez
Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez

Gündem

Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23