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Gündem Masadaki o kuralı federal yargıç bakın nasıl yerle bir etti! ABD'de yabancı öğrenci ve basın mensuplarına vize yok
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Masadaki o kuralı federal yargıç bakın nasıl yerle bir etti! ABD'de yabancı öğrenci ve basın mensuplarına vize yok

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Masadaki o kuralı federal yargıç bakın nasıl yerle bir etti! ABD'de yabancı öğrenci ve basın mensuplarına vize yok

ABD’de yabancı öğrenci ve basın mensuplarına dönük kalış süresi kısıtlaması, yürürlüğe girmesine saatler kala Amerikan yargısının engeline takıldı. Federal Yargıç F. Dennis Saylor, İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) ulusal güvenlik ve sahteciliği önleme kılıfıyla hazırladığı kısıtlama kuralının dayanaklarını son derece zayıf ve mantıksız bularak yürütmeyi durdurma kararı bastı.

ABD'de yönetimin başta yabancı öğrenciler olmak göçmenlik dışındaki vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirmesi kararının dayanağının "oldukça zayıf" olduğuna hükmedildi.

The New York Times'ın haberine göre, federal yargıç F. Dennis Saylor, yönetimin öğrenci ve medya mensuplarına yönelik vizeleri hedef alan kuralına ilişkin kararını verdi.

Yönetimin yabancı öğrenci vizelerinde sabit süre uygulamasının dayanağını "oldukça zayıf" bulduğunu vurgulayan Saylor, bu durumun "yükseköğretim sistemine ve ABD ekonomisine vereceği zararın felaket boyutunda olacağını" ifade etti.

Saylor ayrıca, bu düzenlemenin uluslararası öğrencileri ABD'deki üniversiteleri tercih etmekten caydıracağı görüşünü paylaştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) karara itiraz edilip edilmeyeceğine dair henüz açıklama yapmadı.

 

- Yabancı öğrenci vizelerinde sabit süre uygulaması

DHS temmuzda, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli göçmenlik vizeleri dışındaki vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirileceğini bildirmişti.

Buna göre, öğrenci olarak veya değişim programıyla gelen vize sahiplerinin, ülkede mevcut programlarının süresi kadar kalabilmesi ve bu sürenin 4 yılı geçmemesi öngörülmüştü.

Ayrıca, yabancı gazetecilerin de vizelerinin 240 günle sınırlı olacağı belirtilmişti. Öğrenciler ve gazetecilerin vize sürelerini uzatmak için başvuruda bulunabileceği de kaydedilmişti.

Kararın ardından, bu düzenlemeden en çok doktora öğrencilerinin etkileneceği ve öğrencilerin çalışma alanlarını değiştirmeleri ya da başka bir üniversiteye geçiş yapmaları konusunda da sıkıntı yaşayacağına dair endişeler gündeme gelmişti.

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