Daha önce böyle takı görülmedi! Bakın düğünde arkadaşın ne taktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon’da Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali’nin geçtiğimiz pazar günü düzenlenen düğününde alışılmışın dışında bir takı verildi. Damadın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa’dan getirdiği özel bir av köpeği yavrusunu düğünde takı olarak Ekrem Yılmaz’a hediye etti.
Düğünde köpek yavrusunu karşılarında gören gelin ve damat, hediyeyi hayretle karşılarken kısa sürede mutlulukla benimsedi. Düğünün renkli anlarından biri haline gelen köpek yavrusu, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.
Gelin Merve Gülali ve damat Ekrem Yılmaz da köpek yavrusuyla fotoğraf çektirerek bu sıra dışı hediyeyi düğünlerinden geriye kalan hoş bir anıya dönüştürdü.