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Otomotiv
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Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

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Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Alman otomobil devi Volkswagen, sırad dışı görünüme sahip yeni elektrikli konsept aracını tanıttı.

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Foto - Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2013 yılında piyasaya sürdüğü XL1 modelinin ruhunu yansıtan yeni elektrikli konsept aracını görücüye çıkardı. Mission Efficiency olarak adlandırılan 2+2 oturma düzenine sahip bu araç, 0.158 Cd gibi olağanüstü düşük bir sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

TEK ŞARJLA 663 KİLOMETRE MENZİL Dış görünüşünün altında MEB+ platformunda yükselen elektrikli ID. Polo modelini barındıran araç, 54 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip mütevazı bir bataryadan güç alıyor. Bu küçük bataryaya rağmen konsept model, gerçek dünya koşullarında yapılan test sürüşünde tek şarjla 663 kilometrelik inanılmaz bir menzile ulaşmayı başardı.

#3
Foto - Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Aracın camında yer alan 370 watt kapasiteli güneş paneli, iyi hava şartlarında günlük ekstra 30 kilometre sürüş imkanı sağlıyor. Ayrıca 133 beygir gücündeki tek elektrik motoru, aracın 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede çıkmasına olanak tanıyor.

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Foto - Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

Volkswagen mühendisleri maksimum verimlilik elde etmek için alüminyum bir yapıyla birlikte karbon fiber kompozit malzemeden üretilmiş kapılar ve kaput kullandı. Ağırlıktan tasarruf sağlamak amacıyla araçta hidrolik sıvısını ortadan kaldıran elektromekanik arka frenler tercih edildi. İç mekanda ise ekstra ağırlık yapan bilgi-eğlence ekranı veya dahili hoparlör sistemlerine yer verilmedi. Bunun yerine sürücülerin kendi akıllı telefonlarını ve taşınabilir Bluetooth hoparlörlerini kullanmaları hedeflendi.

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Foto - Sıra dışı görünümyle dikkat çekti: Tek şarjla 663 kilometre menzil!

SERİ ÜRETİME GEÇECEK Mİ? Mission Efficiency modelinin mevcut haliyle seri üretime girmesi kesinlikle beklenmiyor. Ancak sıvısız arka frenler gibi verimlilik odaklı yenilikçi fikirlerin gelecekteki elektrikli araç üretimlerinde kendine yer bulması öngörülüyor./ kaynak: ensonhaber

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