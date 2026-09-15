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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

#1
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

SERİ ÜRETİME GEÇECEK Mİ? Mission Efficiency modelinin mevcut haliyle seri üretime girmesi kesinlikle beklenmiyor. Ancak sıvısız arka frenler gibi verimlilik odaklı yenilikçi fikirlerin gelecekteki elektrikli araç üretimlerinde kendine yer bulması öngörülüyor.UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi. UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

#2
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2028: Münih Futbol Arena, Münih

#3
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

2029: Camp Nou Stadı, Barselona

#4
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines

#5
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff

#6
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi 2028: Ulusal Arena, Bükreş

#7
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad

#8
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA Konferans Ligi 2028: Juventus Stadı, Torino

#9
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

2029: Puskas Arena, Budapeşte

#10
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA Süper Kupası 2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

#11
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

2028: Astana Arena, Astana

#12
Foto - Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi 2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre

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