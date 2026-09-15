Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi.. UEFA final statlarını açıkladı!
UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
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UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
SERİ ÜRETİME GEÇECEK Mİ? Mission Efficiency modelinin mevcut haliyle seri üretime girmesi kesinlikle beklenmiyor. Ancak sıvısız arka frenler gibi verimlilik odaklı yenilikçi fikirlerin gelecekteki elektrikli araç üretimlerinde kendine yer bulması öngörülüyor.UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi. UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2028: Münih Futbol Arena, Münih
2029: Camp Nou Stadı, Barselona
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi 2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad
UEFA Konferans Ligi 2028: Juventus Stadı, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası 2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi 2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre
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