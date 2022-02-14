Masa yuvarlak, ittifak yuvarlak, top yuvarlak, aday yuvarlak

Hikmet Genç, AK Parti ve Tayyip Erdoğan nefretiyle gözleri dönen 6 partinin genel başkanının bir araya gelmesini değerlendirdi. "6 parti" diye söze başlıyorlar ama 4 tanesinin toplam oyu yüzde 2 etmiyor" ifadelerini kullanan Genç, "Efendim yüzde düşük olabilirmiş ama bu birlik, bu yuvarlak masa 'çarpan etkisi' yaparmış. Ulan ne kadar çarparsan çarp. Birçoğu il teşkilatlarına eleman bulamıyor. Alacakları oy belli" dedi. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Nasıl oturacağız?!" krizi yuvarlak masayla aşıldı. Ve sonunda toplandılar...

Muhalif basın "6 partinin genel başkanı toplanıyor, parlamenter sistem iradesi coşuyor, tek yumruk..," falan naralarıyla duyurdu toplantıyı.

"6 parti" diye söze başlıyorlar ama 4 tanesinin toplam oyu yüzde 2 etmiyor.

Efendim yüzde düşük olabilirmiş ama bu birlik, bu yuvarlak masa "çarpan etkisi" yaparmış. (O da züğürt tesellisi işte!.. Çok parti bir araya gelince çarpan etkisiyle oylar çoğalırmış?!)

Ulan ne kadar çarparsan çarp. Birçoğu il teşkilatlarına eleman bulamıyor. Alacakları oy belli.

Her neyse sonunda toplandılar, ama asıl etkili (çarpan!) eleman yoktu masada... PKK'nın HDP'si...

CHP'nin en vazgeçilmez müttefiki HDP. HDP ile birlikte tezkereye; "hayır" diyen CHP, bu sağlam ittifakı perçinlemiş. Kılıçdaroğlu; "tezkereye hayır diyerek cumhuriyete ihanet etmedik" diyerek bunu teyit etmiş. Daha ne olsun!..

Velhasıl CHP'nin asıl müttefiki HDP'dir. Tek mesele ittifakın 'yanımda ol, ama etrafta görünme' ilkesi, daha doğrusu ilkesizliği ile üzerine kurulmuş olmasıdır...

Demem o ki, o yuvarlak masada sandalyesi yoktu, etrafta görünmedi ama o masanın tam merkezindeydi HDP...

Ama milletin gözünün içine baka baka 'kaçak ilişki-yasak aşk' oyununa devam ediyorlar...

"Hani nerde.., bizi niye davet etmediler, nerde bu muhalefet, nerde bu ittifak?!.. vesaire diyerek numaradan isyan etti HDP'li eş başkan, eş vekiller falan...

Masaya davet edilmeyi bekliyormuş gibi. Dik duruyoruz numarası...

Kılıçdaroğlu da toplantıdan sonra; "HDP'yi yok saymıyoruz. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz" demiş...

"Masada yoktun ama kalbimizde yaşıyorsun" hareketi!..

Demokrasiyi getireceklermiş...

Nasıl diye soruyorsun, cevap; yuvarlak!..

Masa yuvarlak,

İttifak yuvarlak,

Birbirine güven yuvarlak,

İlkeler yuvarlak,

Dünya yuvarlak, top yuvarlak...

Adayı soruyorsun, yuvarlak,

Yuvarlanıp gidiyorlar işte!.."