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Spor Masa tenisinde ligler ertelendi
Spor

Masa tenisinde ligler ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:58:58 -
Masa tenisinde ligler ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'de birinci ve ikinci, 2. Lig'de ise birinci etap maçlarının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı hatırlatılırken, artan vakalardan dolayı aralık ayında düzenlenmesi planlanan Süper Lig'de üçüncü etap, 1. Lig ile 3. Lig'de ise birinci etap müsabakalarının ertelendiği ifade edildi.

Yönetim kurulunun ertelenen müsabakalarla ilgili kararını daha sonra kulüplere bildireceği aktarıldı.


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