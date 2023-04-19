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Sağlık Masa başı çalışanlar dikkat! Bu hata hastalıklara sebep oluyor
Sağlık

Masa başı çalışanlar dikkat! Bu hata hastalıklara sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:27:00 -
Masa başı çalışanlar dikkat! Bu hata hastalıklara sebep oluyor

Masa başı çalışanların pek çoğu sırt ve bel ağrılarından şikayetçi oluyor. Uzman isim yanlış oturma biçiminin pek çok hastalığa yol açabildiğini belirtti.

Fizyoterapist Nurettin Alhan, duruş bozukluğunun birçok önemli hastalığı tetiklediğini, bunlar arasında omurga ve duruş bozukluğu gibi rahatsızlıkların bulunduğunu söyledi.

Günlük çalışma hayatındaki duruş bozukluğunun birçok önemli rahatsızlığı tetiklediğini dile getiren Fizyoterapist Alhan, skolyoz, omurgada eğrilikleriyle kendini gösteren 3 boyutlu bir problem olduğunu ifade etti. Skolyoz vakalarının belirti göstermeden sinsice ilerleyebildiğini aktaran Alhan, "Skolyozdan genel olarak şöyle bahsedebiliriz. Belde ağrı, solunum kapasitesinde güçlük, kas esnekliklerinde azalma gibi belirtiler verebilir. Herhangi bir zaman diliminde çekilen bir omurga grafisinde rastlansal olarak da bulunabilir. Dışardan belki yıllarca fark edilmemiştir ama omurga grafisi çekildikten sonra da fark edilebilir” dedi.

Skolyoz hastalığının bazı vakalarda sinsi bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Alhan, skolyoz’un bazen belirgin omurga bozukluklarıyla da kendini gösterdiğini kaydetti.

Alhan, “Hastaların skolyoz olma sebepleri idiyopatik olabilir, bilinmeyebilir. Fakat sonrada gelişen örneğin normal gelişim gösteren kişilerde duruş bozukluklarına bağlı olarak omurgada bazı eğrilikler ortaya çıkar ama idiyopatik kökeni belli olmayan hasta gruplarında ise daha ağır bir seyir izler. Yani herhangi bir bireyde duruş ve postürüne dikkat etmediği zaman skolyozla ilgili bazı problemler yaşayabilir” diye konuştu.

“Masa başında çalışanlar yarım saatte bir kalkıp hareket etmeli”

Omurga eğrilikleriyle vücutta kendini gösteren skolyoz hastalığı, vücutta ağrı, esneklik kaybı ve kuvvet kaybı gibi problemlerle kendini gösterebildiği belirten Alhan, özellikle masa başında sıkı çalışanlar için önerilerde bulundu. Alhan, “Sadece çocuklarla ilgili değil, birey masa başında herhangi bir aktivite yapmak zorunda kaldığı zaman, özellikle günümüzde masa başı çalışma düzenimizden kaynaklı hareketler azalıyor. Bu durumlarda yarım saatte bir kalkmak, hareket etmek faydalı olur. Onun dışında günlük yaşamına insanların düzenli sporu eklemesi gerekir. O yüzden skolyoz ile ilgili en önemli tedavi yöntemi bilinçtir. Kişinin kendisinin farkında olmasıdır. Eğer kişi duruşundan kaynaklı bir omurga problemi ile karşı karşıya kaldığının farkına varırsa spor yapar. Uzun süreli belirli bir pozisyonda durmaz. Böylece daha koruyucu bir durumla yaşamını idame ettirir” şeklinde konuştu.
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