Martta fiyat artışları beklentilerin altında kaldı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21’e çıkacağı hesaplanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda görüldü. TÜİK verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu.