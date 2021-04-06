  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Martta fiyat artışları beklentilerin altında kaldı
Ekonomi

Martta fiyat artışları beklentilerin altında kaldı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:00:00 -
Martta fiyat artışları beklentilerin altında kaldı

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21’e çıkacağı hesaplanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda görüldü. TÜİK verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!
Gündem

104 amiral eskisinden sonra bir bildiri daha: 124 eski CHP Milletvekilinden ortak açıklama!

Haddi aşan 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisinden sonra, 124 eski CHP Milletvekili de ortak bir bildiri yayımladı.
ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar
Gündem

ABD'den bir alçaklık daha! Yeni yaptırım kararını açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' bahane ederek yaptırım kararı..
AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak
Gündem

AK Partili o isim meydan okudu: İstediğiniz kadar ağlayın! Kanal İstanbul yapılacak

104 emekli amiralin “darbe” bildirisi sonrasında 124 eski CHP’li milletvekilinden gelen skandal “Kanal İstanbul” açıklamasını değerlendiren ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay