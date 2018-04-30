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"Martı Adası" keşfedilmeyi bekliyor

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü içinde bulunan Martı Adası keşfedilmeyi bekliyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:19

Harika doğası ve güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü'nün içerisinde yer alan ve ismini ev sahipliği yaptığı binlerce martıdan alan Martı Adası, keşfedileceği günü bekliyor. Nemrut Krater Gölü'nün orta kısımlarında yer alan ve ulaşımı tekne ya da botla sağlanabilen Martı Adası, doğal güzelliği ve tüm ihtişamıyla adeta kendine hayran bırakıyor.

Her yıl binlerce martıya ev sahipliği yapan bu ada, kuşların cıvıltısı ile insana apayrı bir huzur veriyor. Yürüyerek gidilemediği için yöre halkı ve gelen turist kafileleri tarafından çokça bilenmeyen bu adaya ulaşım ancak yüzerek ya da tekne veya botla sağlanabiliyor. Henüz keşfedilemediği için adanın şu an için ev sahipliğini tek müdavimi olan martılar yapıyor.

"MARTI ADASI TURİZME KAZANDIRILACAK"

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan bir bölgede bulunan Martı Adası'nın keşfedilmesi ve bu sayede turizme kazandırılması için Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve bir ekiple incelemelerde bulunmak üzere bir botla adaya giden Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, ada etrafında incelemelerde bulundu. Botla adaya yanaşmak için zeminin müsait olmaması sebebiyle ancak ada etrafında inceleme yapabilen Gencan, adanın keşfedilmeye değer bir yer olduğuna dikkat çekerek, turizme kazandırılması noktasında gerekli girişimleri başlatacaklarını söyledi.

"İNSANA ADETA HUZUR VERİYOR"

Adanın doğal güzelliği, sessiz ve sakinliğinin yanı sıra kuşların cıvıltısıyla adeta kendine hayran bıraktığını ifade eden Gencan, "Şu anda Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden bir ekiple birlikte buraya geldik. Bu krater gölümüzün içerisinde sıcak göl, soğuk göl, buhar bacaları ve keşfedilmeyi bekleyen çok güzel yerler var. Şu an arkamızda bulunan Martı Adası ise bunlardan bir tanesidir. Bu adamız soğuk gölün hemen yan tarafında bulunuyor ve çok güzel bir manzarası var. Bütün martılar bu güzelliğin içerisinde. Bu adamıza tekne ile ulaşabiliyoruz. Burası çok sessiz ve sakin bir yer, insana adeta huzur veriyor. Adanın her tarafında bulunan martılar ise ayrı bir güzellik oluşturuyorlar. Bizlerde bu anlamda bütün misafirlerimizi buraya gelmeye, burada vakit geçirmeye, burada bu sakinliği, bu sessizliği ve bu güzelliği keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:19
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