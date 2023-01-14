Mart ayında en çok tüketilen enginar nasıl yetiştirilir? Kaşık kaşık içirecek tarif: Fesleğenli enginar çorbası yapımı

Enginarın faydalarından yararlanmak için fesleğenli enginar çorbasını günün her öğününde içebilirsiniz. Adı üstünde fesleğen, enginar, soğan gibi malzemelerle hazırlanan fesleğenli enginar çorbasını şık sunumlar ile servis edebilirsiniz.

Enginarın faydaları say say bitmiyor

Yüksek Besin Değeri.

Kolesterolü Dengeler.

Kan Basıncını Düzenlemeye Yardım Eder.

Karaciğer Sağlığı İçin Faydalı

Sindirim Sistemini Destekler.

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) Semptomlarını Hafifletebilir.

Kan Şekerini Düşürebilir.

Kanser Riskini Düşürebilir.

Enginar nasıl yetiştirilir?

1) Derin köklüdür.

Enginar derin köklü bir sebzedir. Bol gübreli toprağa ekilmelidir. Ayda bir gübre takviyesi ister. Düzenli sulanmalıdır. Güzel yanı, yılın herhangi bir zamanında yetiştirilebilir.

2) 8-10 yıl canlı kalır.

Enginar çok yıllık sebzelerdendir. 8-10 yıl canlı kalabilir ve ürün vermeye devam eder. Ancak iyi bir üretim için bitkinin 5-6 yılda bir yenilenmesi gerekir. Daha önce yer elması ya da ayçiçeği ekilmiş toprakta enginar yetiştirmemek gerekir.

3) Soğuk iklimi sevmez.

Soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, enginar yetiştirmek için açık alan önerilmez. Ancak üzülmeyin, enginarı evdeki geniş bir saksıya da ekebilirsiniz.

4) Balkonda yetiştirebilirsiniz.

Evde enginar yetiştirmek için öncelikle tohumlarınızı ekin. 6 hafta boyunca içi soğuk, kapalı bir balkonda tutun.

5) Isı 2 derecenin üstünde olmalı.

Isının 2 derecenin altına düşmemesine dikkat edin. Böylelikle fideyi kandırmış olursunuz. Enginarlarınız tomurcuklanmaya başlar.

6) Gonca sertleştiğinde toplanabilir.

Enginar, goncası sertleştiğinde yenecek duruma gelir. Rengi koyu yeşildir. Goncası açılmaya başladıkça yeşilin tonu değişir.

7) Keskin bıçakla toplayın.

Toplama işlemini keskin bir bıçakla enginarı taban kısmından keserek yapabilirsiniz. Soğuk ve nemli havalarda toplarsanız tadı daha lezzetli olur.

8) Vazoda tazeliğini korur.

Enginarları birkaç gün saklamak isterseniz tazeliğini koruması için saplarını kesmeyin. Sapı ile bir vazoya koyun. Arada suyunu değiştirmeniz iyi olur. Her su değiştirmede sapları bir santim kadar kesin.

Evde Fesleğen Nasıl Yetiştirilir?

Fesleğeni ekmek için humus bakımından zengin, torflu toprak tercih edin.

Fesleğeni mutlaka güneş ışığı alan ortamlarda yetiştirin.

Fesleğeni, drenaj delikleri olan orta boyutlarda saksılara ekebilirsiniz.

Fesleğen çok sulama gerektiren bir bitki değildir.

Fesleğenli enginar çorbası malzemeleri ve tarifi...

MALZEMELER

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

½ çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy kuru soğan ince doğranmış

2 taze soğan ince doğranmış

4 adet orta boy enginar (ayıklanmış, yıkanmış, küp küp doğranmış)

1 adet küçük patates (küp doğranmış)

1/2 demet dereotu doğranmış

Taze fesleğen (doğranmış)

1 bardak süt

4 bardak su

TARİF

1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın.

Soğan ilave edip şeffaf bir renk alana dek pişirin.

Patates ve enginarı karıştırın ve pişirmeye bir dakika daha devam edin.

Taze soğanları ekleyin ve üzerini örtecek kadar ılık su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Ateşten almadan evvel taze fesleğen ekleyin ve bir taşım kaynatın.

Mutfak robotundan geçirin, süt ilave edin.

Çorba tencereye alın ve bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alın.

Afiyet olsun...