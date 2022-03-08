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Eğitim Mart ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru var
Eğitim

Mart ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru var

Milli Eğitim Bakanlığı, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan ücretsiz mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:10:00 -
Mart ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru var

Bakan Mahmut Özer "Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı ise 12 milyonu geçti” bilgisini verdi. Pakettte daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor.

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