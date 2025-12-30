  • İSTANBUL
Teknoloji

Mars’taki toz hortumları elektrik üretiyor: Gizemli kıvılcımlar yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilim insanları, Mars’taki toz hortumlarının elektrik ürettiğini ilk kez doğrudan gözlemledi; Perseverance aracı bu boşalmaları ses kayıtlarıyla tespit etti.

Mars yüzeyinde sıkça görülen toz hortumlarının yalnızca rüzgar ve tozdan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Bilim insanları, Mars’taki bu fırtınaların elektrik yüklü küçük kıvılcımlar oluşturduğunu doğruladı. Keşif, NASA’nın Perseverance keşif aracında yer alan SuperCam mikrofonu sayesinde yapıldı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) öncülüğündeki ekip, Perseverance tarafından kaydedilen sıra dışı sinyalleri analiz etti. İncelemeler sonucunda bu seslerin, toz taneciklerinin birbirine sürtünmesiyle oluşan elektrik boşalmalarından kaynaklandığı belirlendi. Araştırmacılar bunların, Dünya’da kuru havalarda hissedilen statik elektrik çarpmalarına benzer özellikler taşıdıklarını belirtti.

Bilim insanları, Mars atmosferinin çok ince ve büyük ölçüde karbondioksitten oluşması nedeniyle elektrik kıvılcımlarının Dünya’ya kıyasla çok daha kolay meydana gelebildiğini vurguluyor. Bu durum, Mars atmosferindeki kimyasal süreçleri de doğrudan etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendirildi.

Araştırmaya göre, elektrik boşalmaları Mars’ta metan gibi bazı kimyasalların beklenenden daha hızlı parçalanmasına yol açabilir. Bu bulgunun, gezegende metanın neden hızla kaybolduğuna dair uzun süredir çözülemeyen sorulara yeni bir açıklama sunuyor olabileceği öngörüldü.

