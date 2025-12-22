  • İSTANBUL
Mars'ta zaman su gibi akıyor

DHA Giriş Tarihi:
Mars'ta zaman su gibi akıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, Mars'taki saatlerin Dünya'daki saatlere kıyasla günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu.

#1
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

ABD'deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) iki fizikçinin yaptığı araştırma, Mars'taki saatlerin Dünya'daki saatlere oranla günde ortalama 477 mikrosaniye (saniyenin milyonda biri) daha hızlı ilerlediğini gösterdi.

#2
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla’nın, Mars için hassas bir zaman tutma sistemi geliştirdiği kaydedildi.

#3
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Bu çalışmanın, daha önce Ay için geliştirilen ve zamanın Dünya'dan günde 56 mikrosaniye daha hızlı aktığını belirleyen standartların bir devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

#4
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Bilim insanları, Mars için zaman ölçümü yapmanın Ay'a göre çok daha karmaşık olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Araştırmacı Patla, Ay için Dünya, Güneş ve Ay arasındaki üçlü etkileşimi hesapladıklarını, fakat Mars söz konusu olduğunda Dünya'nın da dahil olduğu dörtlü bir yer çekimi denklemiyle uğraştıklarını söyledi.

#6
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Hesaplamayı zorlaştıran diğer unsurların ise mesafe farkı, yörünge yapısı ve değişken fark olduğu belirtildi.

#7
Foto - Mars'ta zaman su gibi akıyor

Araştırmacılar, bu çalışmanın ‘otonom gezegenler arası zaman senkronizasyonu’ için temel bir adım olduğunu aktardı.

