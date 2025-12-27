Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

MARS’TA KENDİ KAYNAĞINI ÜRET: Bilim insanları, yüzeye yakın buzun derin katmanlardaki buzlara kıyasla çok daha kolay erişilebilir olduğuna dikkat çekti. Bu yaklaşım, astronotların Dünya’dan her şeyi taşımak yerine Mars’taki kaynakları kullanmasını öngören “yerinde kaynak kullanımı” stratejisinin temelini oluşturuyor. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini inceleyen ekip, Amazonis Planitia’da buzun varlığına işaret eden kraterler, çokgen desenli zemin yapıları ve farklı yüzey şekilleri tespit etti. Bu görüntüler, Mars’a gönderilen en gelişmiş kameralardan biri olan HiRISE sistemiyle elde edildi. Luzzi, orta enlemlerin insanlı görevler için ideal bir denge sunduğunu belirterek, “Bu bölgeler güneş enerjisi için yeterli ışık alıyor, aynı zamanda buzun korunabileceği kadar da soğuk” değerlendirmesinde bulundu.