Mars'ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

Yeni keşif, Mars’ın orta enlemlerinde yüzeye yalnızca birkaç santimetre uzaklıkta su buzu bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu bölge, gelecekte astronotların iniş yaparak ilk kalıcı yerleşimi kurabileceği en uygun adaylardan biri. Mars'ta astronotların güvenle iniş yapabileceği ve uzun süre kalabileceği uygun bir bölgenin belirlenmesi, Kızıl Gezegen'e yapılan insanlı görevler için en büyük zorluklardan biri olarak biliniyor. ABD’de Mississippi Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, Mars’ta astronotları kolayca inişlerini büyük ölçüde karşılayabilecek bir bölge tespit edildiğini ortaya koydu.

Foto - Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

MARS’TA ASTRONOTLARA SU MÜJDESİ: Çalışmaya liderlik eden gezegen jeoloğu Erica Luzzi, Mars yüzeyinin hemen altında yer alan su buzuna dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini açıkladı. Journal of Geophysical Research: Planets dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Mars’ın orta enlemlerinde bulunan ve 'Amazonis Planitia' adı verilen bölgede, yüzeyin bir metreden daha az altında su buzu bulunuyor. Araştırmacılar, bu buzun gelecekte Mars’a gidecek astronotlar için yerel bir su kaynağı sağlayabileceğini belirtti. Luzzi, “İnsanları Mars’a göndereceksek yalnızca içme suyu için değil, yakıt üretimi ve pek çok başka uygulama için de H2O’ya ihtiyacımız var” dedi.

Foto - Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

MARS’TA KENDİ KAYNAĞINI ÜRET: Bilim insanları, yüzeye yakın buzun derin katmanlardaki buzlara kıyasla çok daha kolay erişilebilir olduğuna dikkat çekti. Bu yaklaşım, astronotların Dünya’dan her şeyi taşımak yerine Mars’taki kaynakları kullanmasını öngören “yerinde kaynak kullanımı” stratejisinin temelini oluşturuyor. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini inceleyen ekip, Amazonis Planitia’da buzun varlığına işaret eden kraterler, çokgen desenli zemin yapıları ve farklı yüzey şekilleri tespit etti. Bu görüntüler, Mars’a gönderilen en gelişmiş kameralardan biri olan HiRISE sistemiyle elde edildi. Luzzi, orta enlemlerin insanlı görevler için ideal bir denge sunduğunu belirterek, “Bu bölgeler güneş enerjisi için yeterli ışık alıyor, aynı zamanda buzun korunabileceği kadar da soğuk” değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

UZUN GÖREVLER İÇİN HAYATİ KAYNAK: Araştırmaya katkı sunan İtalyan Uzay Ajansı’ndan Giacomo Nodjoumi ise Mars görevlerinin Ay’a kıyasla çok daha zorlu olduğuna dikkat çekti. Ajans, “Ay’a gidip gelmek yaklaşık bir hafta sürüyor, ancak Mars için bu aylar alıyor. Bu yüzden uzun süre Dünya’dan ikmal alamayacağımızı varsaymak zorundayız” dedi. Bilim insanlarına göre, su buzu sayesinde astronotlar içme suyu, solunabilir oksijen ve yakıt üretebilir. Bu da Mars’ta uzun süreli insan varlığını mümkün kılabilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

Foto - Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu

MARS’TA YAŞAM İZLERİ DE ARANABİLİR: Araştırma, yalnızca insanlı görevler açısından değil, Mars’ta geçmiş ya da mevcut yaşamın izlerinin araştırılması açısından da önem taşıyor. Luzzi, buzun biyolojik izleri koruyabilme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “Dünya’da buz, geçmiş yaşama ait biyobelirteçleri saklayabiliyor. Mars’ta da benzer bir rol oynayabilir” dedi.

