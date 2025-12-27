Haber Merkezi Giriş Tarihi: Mars’ta kritik keşif: Yüzeye metrelerce yakın su buzu bulundu
Yeni keşif, Mars’ın orta enlemlerinde yüzeye yalnızca birkaç santimetre uzaklıkta su buzu bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre bu bölge, gelecekte astronotların iniş yaparak ilk kalıcı yerleşimi kurabileceği en uygun adaylardan biri. Mars'ta astronotların güvenle iniş yapabileceği ve uzun süre kalabileceği uygun bir bölgenin belirlenmesi, Kızıl Gezegen'e yapılan insanlı görevler için en büyük zorluklardan biri olarak biliniyor. ABD’de Mississippi Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, Mars’ta astronotları kolayca inişlerini büyük ölçüde karşılayabilecek bir bölge tespit edildiğini ortaya koydu.