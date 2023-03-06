Mars’ta hayat olduğuna dair yeni veri paylaşıldı! İşte o fotoğraf

Bilim adamları Mars’ta yaşam olduğuna dair prestijli bilim dergilerinde 4 makale yayımladılar. Mars yüzeyinde karides, yengeç, deniz örümcekleri, akrepler ve kırkayak dahil olmak üzere fosilleşmiş yaratıklar tespit ettiklerini söylediler. Bunun yanı sıra bazı canlı algler ve mantarlar gördüklerini de eklediler.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Dr Rudolph Schild yayınladığı makalesinde şunları söyledi. "Ardışık görüntülere dayalı olarak, yerden büyüyen, boyutu artan, sayısı artan mantarların fotoğraflarına sahibiz."

Teorileri ise büyük ölçüde Mars yüzeyinde dolaşan NASA’nın gezici araçlarından gelen görüntülere dayanıyor. Siyanoakteriyel olarak adlandırılan canlı mavi-yeşil alglerin parıltısının da görüldüğü söyleniyor.

Bilim dergisinde makalesi yayınlanmış olan Dr, Schild ise şunları söyledi. Mars yüzeyinde Siyanobakterilerin büyüdüğüne dair fotoğraflar yayınladık. Elimizde bir deliğe girmiş olan ve iki gün sonra deliğin dışına çıkabilecek olağandışı bir numunenin fotorafları da var. Dr, Schild, Organizmalardan bir tanesinin NASA gezicilerinin kamerasına yakalandığını ve doğrudan bir inceleme gerektireceğini de ekledi.



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Sözde fosillerin çoğunun nerde ve nasıl çekildiğine dair açıklama yapan Dr. Schild, fosillerin muhtemelen Mars yüzeyinde bir zamanlar büyük bir göl ya da bir havza olan Gale Krateri’nin içinde resmedildiğini açıkladı.

Schild, ayrıca mikrobiyalitler (mikroplardan yapılmış resif benzeri su altı yapıları) ve solucan yumurtalarına dair kanıtların da olabileceğini söyledi.

Ancak elde edilen fotoğraflar ve Bilim adamların açıklamalarına rağmen İtalyan jeolog Dr Vincenzo Rizzo, gezegende hala canlı olan herhangi bir şeyin olduğuna inanmıyor.

Kaynak: tv100