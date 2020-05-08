  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Mars'ta akarsu izleri tespit edildi!

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu Mars'ın milyarlarca yıl önce akarsulara ev sahipliği yaptığını tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 05:03:00 -
Mars'ta akarsu izleri tespit edildi!

Mars'taki kıyıları ve Mars'ın yüzeyinde hangi dönemde su olduğunu belirlemek için çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insaları, Mars'ta milyarlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen akarsu izleri tespit etti.

İncelenen görüntüler ve elde edilen verilerden yola çıkarak akarsu izlerinin 3.7 milyar öncesine dayandığını söyleyen bilim insanları, suyun 100 bin yıl boyunca gezegen yüzeyinde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan İtalya’daki Uluslararası Gezegen Bilimleri Araştırma Okulu’ndan Francesco Salese, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu, bir gazete okumak gibi değil ama son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler kayaları uçurumun çok yakınında duruyormuş gibi 'okumamıza' izin verdi."

Tespit edilen akarsu izlerinin çeşitli hava olaylarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı