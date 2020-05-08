Mars'ta akarsu izleri tespit edildi!

Mars'taki kıyıları ve Mars'ın yüzeyinde hangi dönemde su olduğunu belirlemek için çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insaları, Mars'ta milyarlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen akarsu izleri tespit etti.

İncelenen görüntüler ve elde edilen verilerden yola çıkarak akarsu izlerinin 3.7 milyar öncesine dayandığını söyleyen bilim insanları, suyun 100 bin yıl boyunca gezegen yüzeyinde varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan İtalya’daki Uluslararası Gezegen Bilimleri Araştırma Okulu’ndan Francesco Salese, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu, bir gazete okumak gibi değil ama son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler kayaları uçurumun çok yakınında duruyormuş gibi 'okumamıza' izin verdi."

Tespit edilen akarsu izlerinin çeşitli hava olaylarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.