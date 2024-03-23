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Spor Marsilya'dan Ferdi Kadıoğlu için komik teklif
Spor

Marsilya'dan Ferdi Kadıoğlu için komik teklif

Yeniakit Publisher
2024-03-23 09:54:00 -
Marsilya'dan Ferdi Kadıoğlu için komik teklif

Başta Napoli olmak üzere dünya devlerinin peşine düştüğü Fenerbahçeli milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için Marsilya'nın yaptığı teklif gülünç karşılandı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Kariyer sezonunun geçiren Ferdi, özellikle sol bek pozisyonuna geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla takdir topluyor.

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan başarılı futbolcunun adı sık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılıyor.

24 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra bir talip daha çıktı. Fransız basınına göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

10 milyon önerdiler

Le Republicain Sportif'te yer alan habere göre, Ligue 1 ekibi, yıldız futbolcu için 10 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.

Göz kamaştırdı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole direkt katkıda yaptı. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Kaynak: haberler.com

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