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Spor Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!
Spor

Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:14:00 -
Marsilya'da fatura Gennaro Gattuso'ya kesildi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktörü Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmaya planlıyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre; ligde oynadığı son 6 maçta 4 beraberlik 2 mağlubiyet alan Marsilya'da yönetim, faturayı teknik direktör Gennaro Gattuso'ya kesti.

Haberde; yönetimin Gattuso'ya görevden alınacağını tebliğ ettiği ifade edilirken, sezon sonuna kadar göreve 70 yaşındaki Jean-Louis Gasset'in getirileceği kaydedildi.

Gattuso yönetimindeki Marsilya, 22 haftası geride kalan Ligue 1'de 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Marsilya'nın son lig maçında 10 kişi kalan Brest'e 1-0 mağlup olması, taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

 
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