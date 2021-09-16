Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?
Marsilya maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başadı. Peki, Marsilya maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşı karşıya geldi. Peki, Marsilya maçı kaç kaç bitti?
Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
59.dakikada Cengiz Ünder penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1
Maçın sonucunu 89.dakikada Tino Anjorin ilan etti: 1-1