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Spor Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?
Spor

Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Marsilya maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başadı. Peki, Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 23:34:00 -
Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşı karşıya geldi. Peki, Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Marsilya maç sonucu | Lokomotiv Moskova-Marsilya maçı kaç kaç bitti?

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59.dakikada Cengiz Ünder penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1

Maçın sonucunu 89.dakikada Tino Anjorin ilan etti: 1-1

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