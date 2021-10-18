Marsilya, Lorient'i gole boğdu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, Fransa Ligue 1'de ağırladığı Lorient'i 4-1'lik skorla yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Marsilya, Fransa Ligue 1'de yoluna doludizgin devam ediyor. Marsilya, Velodrom Stadı'nda ağırladığı Lorient'i 4-1 mağlup etti.
Ev sahibine üç puanı getiren golleri 27'de Boubacar Kamara, 56 ve 90'da Matteo Guendouzi ile 85'te Arkadiusz Milik kaydetti. Lorient'in tek sayısı 13'te Armand Lauriente'den geldi.
Marsilya bu sonuçla puanını 17'ye yükseltip 3. sıraya tırmanırken, 14 puanlı Lorient ise 12. sırada yer aldı.