Marsilya Lille maçı sonucu: Marsilya, Lille maçı kaç kaç? Marsilya’nın kaç puanı var?
Marsilya-Lille maçın geniş özeti! Fransa 1. ligi bu hafta da maç heyecanı doruktaydı. Fransa Ligue'de dün akşam 3 milli yıldızımızın da oynadığı Olimpik Marsilya ile Lille karşılaşması vardı. Nefeslerin kesildiği Marsilya Lille maçında Cengiz Ünder fırtınalar estirdi. Lille’de forma giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Cengiz Ünder’i durduramadı. Peki Marsilya, Lille maçı kaç kaç bitti? Marsilya Lille maçı sonucu ne oldu?
Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, Lille ile karşı karşıya geldi. Marsilya'da forma top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder attığı gülle Marsilya’yı puan kaybetmekten kurtardı. Peki Marsilya Lille maç sonucu kaç kaç? Marsilya’nın kaç puanı var? Cengiz Ünder kaç gol attı mı, kaç gol attı?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, evinde Lille ile 1-1 berabere kaldı. Misafir takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi. Marsilya Lille maçı 1-1 eşitlikle bitti.
Marsilya puanı kaç?
Milli yıldızlarımızdan Cengiz Ünder 90 dakika forma giydi, Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 72 dakika, Zeki Çelik ise 90 dakika oyunda kaldı. Marsilya 37 puanla 3., Lille ise 29 puanla 10. sırada yer alıyor.
Fransa 1. lig puan durumu