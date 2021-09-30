UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Peki, Marsilya maçı ne zaman?

Marsilya Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray 30 Eylül Perşembe akşamı Marsilya ile karşılaşacak. Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.