Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı
Marsilya-Galatasaray karşılaşmasının 38. dakikasında taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçı durdurmak zorunda kalırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devreye girerek taraftarı yatıştırdı.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla karşılaşıyor. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 38. dakikasında yaşanan olaylar maçın bir süre durmasına sebep oldu.
Marsilya taraftarı, Galatasaray tribününe gitmek istedi
İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.