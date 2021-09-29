Marsilya Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nun perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Temsilcimiz Galatasaray, Lazio'u 1-0'la geçti. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'nın konuğu oluyor. Peki Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Marsilya Galatasaray maçı ne zaman?

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Marsilya Galatasaray hangi kanalda?

Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Marsilya Galatasaray maç istatistikleri

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray Marsilya kadrosu

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

Marsilya oyuncu kadrosu

Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor.