Marsilya ağlıyor: Galatasaray'dan daha iyiyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Orange Veledrome'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonu Marsilya teknik direktör Jorge Sampaoli ve Fransız ekibinin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

"Cengiz ikinci devrede gayet güzel oynadı"

Sampaoli "Takım olarak gerek Moskova, gerek Galatasaray'a göre daha iyi takımız. Normal olarak 6 puanı almamız gerekiyordu fakat maalesef bu aşamaya gelemedik. Penaltı konusunda maçın hakemi çok yakınındaydı. O gördü olan olayı. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ekibimle uğraşıyorum, hakem kararlarıyla uğraşmıyorum. Cengiz ikinci devrede gayet güzel oynadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu fakat hücum hattında istediğimiz presi yapamadığımız için iyi netice alamadık." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Arsenal’den Marsilya’ya kiralık olarak giden Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ise maç sonu şöyle konuştu:

"Bulduğumuz fırsatları değerlendiremediğimiz için gerginiz. Penaltı pozisyonunda dengem bozulmuştu, oyuncu kesinlikle topa dokunmuyordu. '10 dakika boyunca' incelenmesi ve hiçbir şey alamamamız can sıkıcı."