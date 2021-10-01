  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Marsilya ağlıyor: Galatasaray'dan daha iyiyiz
Spor

Marsilya ağlıyor: Galatasaray'dan daha iyiyiz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 02:20:00 - 2021-10-01 02:25:57
Marsilya ağlıyor: Galatasaray'dan daha iyiyiz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Orange Veledrome'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonu Marsilya teknik direktör Jorge Sampaoli ve Fransız ekibinin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

"Cengiz ikinci devrede gayet güzel oynadı"

Sampaoli "Takım olarak gerek Moskova, gerek Galatasaray'a göre daha iyi takımız. Normal olarak 6 puanı almamız gerekiyordu fakat maalesef bu aşamaya gelemedik. Penaltı konusunda maçın hakemi çok yakınındaydı. O gördü olan olayı. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ekibimle uğraşıyorum, hakem kararlarıyla uğraşmıyorum. Cengiz ikinci devrede gayet güzel oynadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu fakat hücum hattında istediğimiz presi yapamadığımız için iyi netice alamadık." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Arsenal’den Marsilya’ya kiralık olarak giden Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ise maç sonu şöyle konuştu:

"Bulduğumuz fırsatları değerlendiremediğimiz için gerginiz. Penaltı pozisyonunda dengem bozulmuştu, oyuncu kesinlikle topa dokunmuyordu. '10 dakika boyunca' incelenmesi ve hiçbir şey alamamamız can sıkıcı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay