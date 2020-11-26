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Spor Marsilya ağır yara aldı
Spor

Marsilya ağır yara aldı

Porto Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında, deplasmanda Marsilya'yı 2-0 mağlup etti ve Fransız ekibi 4 maç sonunda henüz puan alamadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 03:33:00 -
Marsilya ağır yara aldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi Marsilya ile Portekiz devi Porto karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 2-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın 39. dakikasına gelindiğinde Sanusi'nin golüyle Porto ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Marsilya skora eşitlik getirmeyi denese de bu isteğinde bir türlü başarılı olamadı. 67. dakikada Porto'dan Marco Grujic ile birlikte Marsilya'dan 70. dakikada Balerdi karşılıklı kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. 72. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle Porto farkı ikiye çıkardı.

Marsilya kulübü, Şampiyonlar Liginde çıktığı son 13 maçın tamamını kayberek, Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzun mağlubiyet serisine sahip takımı oldu.

Bu sonucun ardından Porto 9 puana yükselirken Marsilya 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

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