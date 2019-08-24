Marshall Adaları'ndaki dang humması salgını

MELBOURNE (AA) - Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda dang humması salgının yayılmasını önlemek için yurt içinde kısmi seyahat yasağı başlatıldı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hilda Heine tarafından yaklaşık iki hafta önce Ebeye Adası'ndaki dang humması salgına karşı acil durum ilan edilmesine rağmen hastalığın başka şehirlerde görülmesi üzerine yeni tedbirlere gidildi.

Majuro şehri ve iki farklı kasabada yaklaşık 200 dang humması vakasının belirlendiğini açıklayan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, hastalığın diğer adalara sıçramasını önlemek için ülke içinde kısmi seyahat yasağı uygulanacağını açıkladı.

Seyahat yasağının bazı adalardaki sağlık merkezlerinin hastalıkla mücadele edecek donanıma sahip olmaması nedeniyle alındığını bildiren Sağlık Bakanlığı Sekreteri Jack Niedenthal, "Bu sağlık merkezleri, ciddi dang humması vakalarını tedavi edecek şekilde donatılmamış." ifadesini kullandı.

Dünya Bankasının son verilerine göre, yaklaşık 53 bin kişinin yaşadığı ülkedeki kısmi seyahat yasağına göre dış adalara gidecek tüm yolcuların bu kısıtlamadan etkileneceği belirtildi.

Öte yandan dang hummasıyla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Heine tarafından ilan edilen acil durum kapsamında sivrisinek üreme alanlarının temizlenmesi ve halkın hastalıktan korunabilmesi için medya kuruluşları aracılığıyla yapılan düzenli yayınlara devam edilecek.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

