Marmaris’teki orman yangını evlere mi sıçradı? Marmaris orman yangını son durum ne?

Marmaris İçmeler’de yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bir otele ve yerleşim yerlerine sıçradı. Marmaris ilçesi İçmeler-Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaynak: Son dakika | Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Marmaris orman yangını son durum ne?

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, ‘Ekipler bölgede müdahale ediyor. Uygulama oteline sıçradı yangın, bir villaya da sıçramış durumda. Tahliyeler sürüyor. Helikopter ve itfaiye araçları müdahale ediyor. İnşallah kısa sürede sonlandırılacak.’ ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan ilk açıklamada, yangına ilk müdahalenin 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arazözle yapıldığı duyuruldu. Açıklamada "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" denildi.

Yangının sıçradığı otelde mahsur kalanlar kurtarıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.