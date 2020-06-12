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Marmaris'teki Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Çalıştayı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:41:39 -
Marmaris'teki Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Çalıştayı tamamlandı

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kontrollü sosyal hayata geçişte misafirlerini ağırlayan konaklama işletmeleri için düzenlediği "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Çalıştayı" sona erdi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemde alınması gereken önlemlere ilişkin gerçekleştirilen çalıştaya yaklaşık 200 sektör çalışanı katıldı.

İki gün süren çalıştayda, sağlık çalışanları, ilgili kamu kurumlarının yetkilileri, uzmanlar ve Marmaris Belediyesi yetkilileri sunum yaptı.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen çalıştaya katılımcılar gruplar halinde dahil oldu.

Çalıştay kapanış oturumuyla sona erdi.


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