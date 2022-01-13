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Yerel Marmaris'te yangın: Tekne küle döndü
Yerel

Marmaris'te yangın: Tekne küle döndü

Marmaris'te demirlemiş bir teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 16:09:00 -
Marmaris'te yangın: Tekne küle döndü

Yangın saat 14.00 sıralarında Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevki'inde faaliyet göstermekte olan Marmaris Yacht Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç.’ye ait tekne yıllık bakım ve onarım için karaya çekili vaziyetteyken motor dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangında teknenin yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Hareketli saatlerin yaşandığı yangında, yanan teknenin çevresindeki diğer tekneler tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırılırken, söndürme çalışmalarında jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

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