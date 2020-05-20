Marmaris'te sokağa indiler! Bölge sakinleri CHP'li belediyeye tepki gösterdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine yakın ormanlık alanlarda yaşayarak yavrulayan yaban domuzları, aç kaldıkları için cadde ve sokaklara indi.

Turban Mevkii, Siteler Mahallesi ve Durmazlar Caddesi yakınındaki ormanlık alanın kenarında sürüler halinde dolaşan yaban domuzları vatandaşların dikkatini çekti. Yerleşim yerlerine gelerek çöp konteyneri etrafında ve sokaklarda yiyecek arayan domuz sürüleri, karayoluna çıkarak rahatça dolaştı. Evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde yaban domuzu sürülerini gören vatandaşlar, 2 metre kadar yaklaşarak hem yiyecek verdi hem de cep telefonuyla o anları görüntüledi.

Emekli memur Ali Küçükgüzel, "Yaban domuzu sürülerinin saat 21.00 ile 02.00 saatleri arasında sokaklarımızda dolaşıyorlar. Sadece yaban domuzlarının değil kedi ve köpeklerin sokaklarda dolaşması utançtır. Bu hayvanların bir çatı altında toplanması lazım. Bu domuzlar doğurmuş. Yanlarında yavruları var. Yaklaşan insanlara saldırıp, parçalayabilirler. Milyonlarca paranın döndüğü Marmaris'te bu hayvanlara bakacak gücümüz yok mu? Her gün gece yarısı ormanlardan sokaklara iniyorlar. Ormanlık alanlarda her gün beslenseler hiçbir sorun kalmayacak" dedi.