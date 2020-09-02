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Aktüel Marmaris'te "Kovid-19 savaşçıları" onuruna "Sonsuz Şükran ve Teşekkürler Etkinlikleri"
Aktüel

Marmaris'te "Kovid-19 savaşçıları" onuruna "Sonsuz Şükran ve Teşekkürler Etkinlikleri"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:44:40 -
Marmaris'te "Kovid-19 savaşçıları" onuruna "Sonsuz Şükran ve Teşekkürler Etkinlikleri"

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personelinin onuruna düzenlenen "Sonsuz Şükran ve Teşekkürler Etkinlikleri" başladı.

Kalimerhaba Derneğince organize edilen ve resim, karikatür, kitap sergisi ile konserden oluşan etkinliklerin ilki Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yapıldı.

Etkinlikte minyatür sanatçısı Leyla Kara ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mesafe" isimli minyatür sergisi ile ressam Mehmet Selçuk'un "Kovid-19 Karikatürleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Organizasyonun ilk gününde ayrıca 20 sanatçı, üzerinde maske olan resimleriyle etkinlikte yer aldı, 12 şair-yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Kalimerhaba Derneğinin başkanlığını yapan sinema sanatçısı Selma Sonat, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde özveriyle çalışan başta sağlık ve kamu personeli olmak üzere tüm emekçilerin onuruna ve anısına "Sonsuz Şükran ve Teşekkürler Etkinlikleri" organizasyonunu düzenlediklerini söyledi.

"Kovid-19 savaşçılarının" verdikleri emek ve mücadeleye dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Sonat, etkinliklerin dolu dolu geçtiğini ifade etti.

Açılışını yaptıkları sergilerin 5 Eylül'e kadar gezilebileceğini belirten Sonat, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimiz 21 Eylül'de Marmaris Belediyesi katkıları ile Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılacak konserle sona erecek. Etkinliğe pandemi koşullarına dikkat eden herkes davetli. Pandemi günlerinde farkındalık yaratarak halkı bilinçlendirmek adına düzenlediğimiz etkinliğimize katılarak destek veren tüm sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ederim."

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