Marmaris'te facia ucuz atlatıldı: Güçlendirme yapılan bina çöktü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışmaları süren Begonville Hotel’de meydana gelen çökme paniğe yol açarken, olay sırasında binanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

